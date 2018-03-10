В Мангистау школьницу с уроков госпитализировали в больницу

Источник: Zakon.kz

Акжунис Дурдыбек, ученицу средней школы № 5 Мунайлинского района, госпитализировали с судорогами со школьных уроков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

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Мама девочки, Светлана Дарментаева, говорит, что перед этим ее ребенка ударил одноклассник. В школе конфликт учащихся отрицают. Учителя заверяют, что упала девочка сама.

Светлана Дарментаева говорит, что девочка 6 марта ушла на занятия, а через несколько часов ей позвонили из учебного заведения и сообщили, что ребенка забрала Скорая помощь.

— Акжунис ушла в школу в 13:30, а в 16:00 мне позвонила медсестра и сказала, что моя дочь потеряла сознание. У ребенка начались судороги. Когда я прибежала в школу, ее уже забрала Скорая. Сначала ее госпитализировали в районную больницу, затем в Мангистаускую областную детскую больницу. Когда дочь пришла в себя, она мне рассказала, что ее ударил одноклассник, после чего она головой ударилась об парту. Потом, видимо, в состоянии шока села за парту и через несколько минут снова упала и потеряла сознание. В это время как раз начался урок, ее подняли и со второго этажа спустили. После этого она уже ничего не помнит, — рассказала Светлана Дарментаева.

Точный диагноз девочке врачи пока не поставили. Медики говорят, что ребенка нужно полностью обследовать. Судороги, по их словам, могут происходить на фоне гормональных изменений в организме подростка. Но и того, что их мог спровоцировать конфликт или стресс, не отрицают.

— Со слов мамы, в школе у девочки был конфликт с одноклассником. По словам учителя, она ударилась об стол, затем села на место и через некоторое время упала, а потом у нее начались судороги. С судорогами ее привезли к нам. В травмпункте ее осмотрел дежурный хирург, снял компьютерную томографию головного мозга. Исследование поражений головного мозга не выявило. Костных нарушений и гематом нет. Позже, во время обследования, у нее были повторные судороги, поэтому для дальнейшего обследования мы положили ребенка в психоневрологическое отделение. Сейчас девочка получает противосудорожную терапию. Состояние стабильное. В целом, судороги могут быть связаны с гормональной перестройкой организма. Конфликты могут их спровоцировать, — рассказала Гульжан Ермекбаева, врач Мангистауской областной детской больницы.

В школе говорят, что конфликтов между школьниками не происходило. Девочка упала сама. Учителя предполагают, что это могло произойти из-за плохого самочувствия.

— Никаких конфликтов не было, девочка сама упала. Никто ее не бил и не толкал. Возможно, в тот день она себя плохо чувствовала, мы не знаем, — рассказала Гульнур Себепбаева, учитель школы № 5 Мунайлинского района.

Мама школьницы написала заявление в правоохранительные органы.