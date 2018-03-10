Скованная льдом Дудергофка «подтопила» дома в поселке Горелово

Источник: Аргументы и факты

Несколько придомовых территорий в поселке Горелово оказались подтоплены в результате повышения уровня воды в реке Дудуергофка, сообщили SPB.AIF.RU в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на территории СНТ «Константиновка». Из-за того, что река была полностью скована льдом, поступающая вода не могла уходить по реке, так как поступала выше уровня льда.

К решению проблемы были привлечены спасатели. Они провели мониторинг устья Дудергофки и вскрыли ледовое поле, чтобы минимизировать последствия.