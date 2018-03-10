Скованная льдом Дудергофка «подтопила» дома в поселке Горелово
Чтобы решить проблему, спасатели вскрыли ледовое поле реки.
Чтобы решить проблему, спасатели вскрыли ледовое поле реки.
Несколько придомовых территорий в поселке Горелово оказались подтоплены в результате повышения уровня воды в реке Дудуергофка, сообщили SPB.AIF.RU в региональном ГУ МЧС.
Инцидент произошел на территории СНТ «Константиновка».
К решению проблемы были привлечены спасатели. Они провели мониторинг устья Дудергофки и вскрыли ледовое поле, чтобы минимизировать последствия.
Известно, что в результате случившегося никто из людей не пострадал.
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