В жилом доме в Краснодаре взорвался газ
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ребенок пострадал при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ребенок пострадал при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«Взрыв произошел в пятиэтажном доме 75 на улице Славинская. После взрыва на пятом этаже рухнула наружная стена», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате взрыва пострадал ребенок. Обстоятельства ЧП выясняются.
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