В ДТП с грузовиком под Челябинском погибли три человека

«Сегодня около 07.00 (05.00 мск) в Брединском районе Челябинской области на 198 километре автодороги Черноречье — Бреды произошло столкновение автомобиля KIA ceed с автомобилем MAN. В результате ДТП водитель иномарки и две женщины-пассажиры скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.