В ДТП с грузовиком под Челябинском погибли три человека
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Челябинской области в субботу, сообщила
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Челябинской области в субботу, сообщила
«Сегодня около 07.00 (05.00 мск) в Брединском районе Челябинской области на 198 километре автодороги Черноречье — Бреды произошло столкновение автомобиля KIA ceed с автомобилем MAN. В результате ДТП водитель иномарки и две
Водитель грузового автомобиля 1965 года рождения получил травмы и был госпитализирован, уточняется в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, добавляет
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