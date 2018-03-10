В Крыму попрощались с расстрелянной семьей Ларьковых
Люди принесли к месту трагедии мягкие игрушки и цветы.
Люди принесли к месту трагедии мягкие игрушки и цветы.
В Керчи люди продолжают нести мягкие игрушки, цветы, венки и свечи к каналу у завода «Залив», где была жестоко убита семья Ларьковых. Таким образом местные жители пытаются поддержать родственников и друзей Ларькова Константина Викторовича, его супруги Ходаревой Инны Петровны, а также их 4-летней дочери Ларьковой Арины Константиновны.
Напомним, именно в этом месте был поднят автомобиль, в котором утопили семью крымчан Ларьковых. В машине было три тела — расстрелянные родители и захлебнувшаяся маленькая дочка. Подозреваемый сам сдался полиции и показал место, где произошло убийство.
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