В Крыму попрощались с расстрелянной семьей Ларьковых

В Керчи люди продолжают нести мягкие игрушки, цветы, венки и свечи к каналу у завода «Залив», где была жестоко убита семья Ларьковых. Таким образом местные жители пытаются поддержать родственников и друзей Ларькова Константина Викторовича, его супруги Ходаревой Инны Петровны, а также их 4-летней дочери Ларьковой Арины Константиновны.