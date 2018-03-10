В Самаре предотвращена попытка хищения алкоголя из магазина
В Красноглинском районе областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
В Красноглинском районе областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
Согласно его материалам, 44-летний житель Самары подозревается в покушении на открытое хищение товара из продуктового магазина. Преступление произошло в торговой точке, расположенной в пос. Прибрежном.
Добычей подозреваемого могла стать бутылка крепкого алкогольного напитка. Однако противоправное деяние было вовремя предотвращено и предполагаемому злоумышленнику не удалось уйти с похищенным. Задержали мужчину бдительные работники торговой точки, после чего сообщили о случившемся в полицию.
В итоге на место происшествия прибыла
В настоящее время известно, что подозреваемый — житель Самары 1973 года рождения, нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа.
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