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12:17 (мск), источник: Volga News

В Самаре предотвращена попытка хищения алкоголя из магазина

В Красноглинском районе областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Согласно его материалам, 44-летний житель Самары подозревается в покушении на открытое хищение товара из продуктового магазина. Преступление произошло в торговой точке, расположенной в пос. Прибрежном.

Добычей подозреваемого могла стать бутылка крепкого алкогольного напитка. Однако противоправное деяние было вовремя предотвращено и предполагаемому злоумышленнику не удалось уйти с похищенным. Задержали мужчину бдительные работники торговой точки, после чего сообщили о случившемся в полицию.

В итоге на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе работы провела осмотр помещения, опросила персонал и посетителей магазина. Собранные материалы впоследствии были приобщены к материалам дела.

В настоящее время известно, что подозреваемый — житель Самары 1973 года рождения, нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа.

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