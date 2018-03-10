В Самаре предотвращена попытка хищения алкоголя из магазина

Согласно его материалам, 44-летний житель Самары подозревается в покушении на открытое хищение товара из продуктового магазина. Преступление произошло в торговой точке, расположенной в пос. Прибрежном.

Добычей подозреваемого могла стать бутылка крепкого алкогольного напитка. Однако противоправное деяние было вовремя предотвращено и предполагаемому злоумышленнику не удалось уйти с похищенным. Задержали мужчину бдительные работники торговой точки, после чего сообщили о случившемся в полицию.

В итоге на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе работы провела осмотр помещения, опросила персонал и посетителей магазина. Собранные материалы впоследствии были приобщены к материалам дела.