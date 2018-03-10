В Крыму 60-летнему мужчине грозит тюрьма за хранение пороха

Как рассказали в ведомстве, пожилой человек, находясь на одной из улиц города, привлек внимание правоохранителей. Его доставили в отдел полиции, а при досмотре в кармане куртки нашли банку с порохом. По словам мужчины, ее он нашел в мусорном баке.