Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
12:16 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму 60-летнему мужчине грозит тюрьма за хранение пороха

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали 60-летнего мужчину, подозреваемого в хранении охотничьего пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, пожилой человек, находясь на одной из улиц города, привлек внимание правоохранителей. Его доставили в отдел полиции, а при досмотре в кармане куртки нашли банку с порохом. По словам мужчины, ее он нашел в мусорном баке.

По данным МВД, задержанный ранее был неоднократно судимым, в местах лишения свободы он провел более 40 лет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Пожилому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 'Химия', продукты, запчасти: какие товары Крым вывозит на Украину
Реки могут подтопить 70 населенных пунктов Крыма - МЧС
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин рассказал о пользе службы в КГБ
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь