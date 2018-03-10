В Крыму 60-летнему мужчине грозит тюрьма за хранение пороха
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали 60-летнего мужчину, подозреваемого в хранении охотничьего пороха. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали 60-летнего мужчину, подозреваемого в хранении охотничьего пороха. Об этом сообщает
Как рассказали в ведомстве, пожилой человек, находясь на одной из улиц города, привлек внимание правоохранителей. Его доставили в отдел полиции, а при досмотре в кармане куртки нашли банку с порохом. По словам мужчины, ее он нашел в мусорном баке.
По данным МВД, задержанный ранее был неоднократно судимым, в местах лишения свободы он провел более 40 лет.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Пожилому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
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