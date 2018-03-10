В Воронеже кража дизайнерского букета цветов 8 марта попала на видео

Воронежец украл из салона цветов дизайнерский букет в четверг, 8 марта. Инцидент попал на видео. Запись опубликовали сотрудники салона в соцсетях.

На кадрах видно, как проходивший мимо молодой человек открыл двери в салон на проспекте Революции и забрал букет, стоявший на витрине. После этого горожанин быстро ушел. По словам флористов салона, композицию собрали на заказ для клиента. Стоимость украденных цветов — 10 тыс. рублей.