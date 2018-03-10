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12:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже кража дизайнерского букета цветов 8 марта попала на видео

Букет стоил 10 тыс рублей.

Воронежец украл из салона цветов дизайнерский букет в четверг, 8 марта. Инцидент попал на видео. Запись опубликовали сотрудники салона в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как проходивший мимо молодой человек открыл двери в салон на проспекте Революции и забрал букет, стоявший на витрине. После этого горожанин быстро ушел. По словам флористов салона, композицию собрали на заказ для клиента. Стоимость украденных цветов — 10 тыс. рублей.

Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в полицию с заявлением о краже букета никто не обращался.

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