В Тольятти едва не сгорела электрощитовая на Молодежном бульваре
Его потушили за 10 минут.
Его потушили за 10 минут.
10 марта в 6:49 в Тольятти произошёл крупный пожар. В Центральном районе загорелась электрощитовая на Молодежном бульваре. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар тушили 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
Огонь потушили уже к семи часам утра. Пожар ликвидировали в 6:58. Причина пожара неизвестна. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб от пожара устанавливается.
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