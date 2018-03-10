При взрыве газа в Краснодаре пострадали семь человек

«По уточненным данным, пострадали до семи человек, проживавшие в двух соседних квартирах», — сказал источник.

Между тем, по данным другого источника «Интерфакса», пострадавших пятеро.

Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения Краснодара, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По словам еще одного источника «Интерфакса», спасатели проводят эвакуацию жителей из дома, где взорвался газ.

Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) Мар 9, 2018 в 11:57 PST