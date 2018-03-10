При взрыве газа в Краснодаре пострадали семь человек
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали при взрыве газа в Краснодаре, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали при взрыве газа в Краснодаре, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«По уточненным данным, пострадали до семи человек, проживавшие в двух соседних квартирах», — сказал источник.
Между тем, по данным другого источника «Интерфакса», пострадавших пятеро.
Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения Краснодара, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
По словам еще одного источника «Интерфакса», спасатели проводят эвакуацию жителей из дома, где взорвался газ.
Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в одной из квартир жилого пятиэтажного дома по ул. Славянская. У дома частично обрушилась внешняя стена, пострадали соседние квартиры.
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