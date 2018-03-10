В Краснодаре заработала горячая линия после взрыва газа на улице Славянской
МЧС запустило горячую линию после взрыва газа в жилом доме в Краснодаре.
МЧС запустило горячую линию после взрыва газа в жилом доме в Краснодаре.
«На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована горячая линия — 8 (861)268−64−40», — сообщили в
Количество пострадавших в результате взрыва уточняется. По разным данным, пострадали от двух до шести человек.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа на улице Славянской. Из дома эвакуировали 30 человек. Частично повреждены перегородки четвертого и пятого этажа, лестничный марш.
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