В Краснодаре заработала горячая линия после взрыва газа на улице Славянской

Количество пострадавших в результате взрыва уточняется. По разным данным, пострадали от двух до шести человек.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа на улице Славянской. Из дома эвакуировали 30 человек. Частично повреждены перегородки четвертого и пятого этажа, лестничный марш.