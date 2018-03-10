Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Путин изменил порядок отбора призывников в России
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
В РФ ответили на статью шведского журналиста о превосходстве НАТО
Необычная поза Глюкозы с мужем понравилась Сети
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
12:43 (мск), источник: Sputnik.by

На «Беларуськалии» рассказали подробности обрушения в шахте

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Подробности инцидента, произошедшего вечером 9 марта, рассказали в субботу в пресс-службе «Беларуськалия».

Согласно сообщению, внезапный выброс соли и газа произошел в пятницу в смену с 11:50 до 18:50.

«На подземном горном участке № 10 рудника 3 рудоуправления, в смену с 11:50 до 18:50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта —620м произошел внезапный выброс соли и газа», — рассказали в предприятии.

Читайте также
Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»

Интенсивность выброса составила порядка 600 кубических метров горной массы. В результате обрушения пород кровли, под завалами оказались двое рабочих.

«Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

В полдень субботы рабочие по-прежнему не найдены, причины внезапного обвала намерены расследовать.

«Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса», — отметили в пресс-службе.

Ранее в субботу в МЧС Беларуси сообщили, что поисково-спасательные работы на территории третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» продолжаются.

Информация о ходе работ будет обновляться.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Призыв к Дарье Домрачевой: побеждай, пока побеждается!
Шэрон Стоун: секс-символ, модель, актриса и интеллектуал
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин рассказал о пользе службы в КГБ
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь