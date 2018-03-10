На «Беларуськалии» рассказали подробности обрушения в шахте

Согласно сообщению, внезапный выброс соли и газа произошел в пятницу в смену с 11:50 до 18:50.

«На подземном горном участке № 10 рудника 3 рудоуправления, в смену с 11:50 до 18:50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта —620м произошел внезапный выброс соли и газа», — рассказали в предприятии.

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Интенсивность выброса составила порядка 600 кубических метров горной массы. В результате обрушения пород кровли, под завалами оказались двое рабочих.

«Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

В полдень субботы рабочие по-прежнему не найдены, причины внезапного обвала намерены расследовать.

«Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса», — отметили в пресс-службе.

Ранее в субботу в МЧС Беларуси сообщили, что поисково-спасательные работы на территории третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» продолжаются.