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13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Саратов — Волгоград Matiz врезался в «Камаз»

ДТП случилось в районе Камышина.

Авария с участием малолитражки и «Камаза» произошла в три часа ночи на трассе 1Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». 33-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Daewoo Matiz двигалась со стороны Саратова по направлению к Волгограду. В районе Камышина, на 201 километре трассы, она не выдержала дистанцию до впереди идущего грузовика и врезалась в «Камаз 65115». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 63-летнему пассажиру малолитражки понадобилась помощь медиков. Он обратился в травмпункт.

Еще одна авария по этой же причине произошла 9 марта в Красноармейском районе Волгограда. В половине второго дня 37-летний водитель на «Вольво» с прицепом напротив дома № 217 на улице Лазоревой врезался в идущий впереди «ВАЗ-2114». На больничной койке оказался 60-летний водитель «четырнадцатой».

А в Кировском районе «Калина» протаранила столб. Водитель скончался в больнице.

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