На трассе Саратов — Волгоград Matiz врезался в «Камаз»
ДТП случилось в районе Камышина.
ДТП случилось в районе Камышина.
Авария с участием малолитражки и «Камаза» произошла в три часа ночи на трассе 1Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». 33-летняя
Еще одна авария по этой же причине произошла 9 марта в Красноармейском районе Волгограда. В половине второго дня 37-летний водитель на «Вольво» с прицепом напротив дома № 217 на улице Лазоревой врезался в идущий впереди «ВАЗ-2114». На больничной койке оказался 60-летний водитель «четырнадцатой».
А в Кировском районе «Калина» протаранила столб. Водитель скончался в больнице.
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