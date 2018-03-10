На трассе Саратов — Волгоград Matiz врезался в «Камаз»

Авария с участием малолитражки и «Камаза» произошла в три часа ночи на трассе 1Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». 33-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Daewoo Matiz двигалась со стороны Саратова по направлению к Волгограду. В районе Камышина, на 201 километре трассы, она не выдержала дистанцию до впереди идущего грузовика и врезалась в «Камаз 65115». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 63-летнему пассажиру малолитражки понадобилась помощь медиков. Он обратился в травмпункт.