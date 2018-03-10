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13:31 (мск), источник: Новый Калининград

Под Черняховском задержали мужчину по подозрению в краже бензопилы

Возбуждено уголовное дело.

В Черняховском районе полицейские задержали подозреваемого в краже бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преступление было совершено в поселке Красная горка. Злоумышленник проник в гараж своего соседа, сорвав монтировкой металлическую цепь вместе с замком. Из гаража он забрал бензопилу стоимостью 8 тысяч рублей. Владелец техники в этот день отсутствовал. Подозреваемый позже продал бензопилу жителю соседнего поселка.

«Полицейские вышли на след похитителя в результате проверки предполагаемых подозреваемых, которые знали, что владелец гаража хранит в нем ценные вещи. Из определенного круга лиц, которые могли совершить кражу, только он обладал достаточной физической силой для того чтобы повредить мощную металлическую цепь. Кроме того, сотрудники уголовного розыска получили другие сведения и улики, позволившие изобличить злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Сотрудники ППС изъяли похищенное имущество.

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