В Омске пятилетняя девочка попала под колеса такси

Информация о ДТП появилась в паблике «Аварийный Омск» около 14:30, автор поста сообщил, что возле магазина «Магнит» на улице Степанца автомобиль, принадлежащий службе такси, сбил ребенка.

Информация о ДТП появилась в паблике «Аварийный Омск» около 14:30, автор поста сообщил, что возле магазина «Магнит» на улице Степанца автомобиль, принадлежащий службе такси, сбил ребенка.

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В пресс-службе УМВД пояснили, что авария произошла на междворовом проезде в районе дома № 3 по улице Степанца. Известно, что 44-летний водитель такси был трезв в момент ДТП. Под колеса ему попала 5-летняя девочка. По предварительной информации, она, к счастью, получила незначительные травмы, но скорая помощь все же увезла ее с места происшествия в больницу.