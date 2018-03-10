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13:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пятилетняя девочка попала под колеса такси

Сообщается, что ребенок выбежал в междворовой проезд под колеса иномарки.

Информация о ДТП появилась в паблике «Аварийный Омск» около 14:30, автор поста сообщил, что возле магазина «Магнит» на улице Степанца автомобиль, принадлежащий службе такси, сбил ребенка.

Информация о ДТП появилась в паблике «Аварийный Омск» около 14:30, автор поста сообщил, что возле магазина «Магнит» на улице Степанца автомобиль, принадлежащий службе такси, сбил ребенка.

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В пресс-службе УМВД пояснили, что авария произошла на междворовом проезде в районе дома № 3 по улице Степанца. Известно, что 44-летний водитель такси был трезв в момент ДТП. Под колеса ему попала 5-летняя девочка. По предварительной информации, она, к счастью, получила незначительные травмы, но скорая помощь все же увезла ее с места происшествия в больницу.

Предварительно известно также, что малышка шла по улице с мамой и бабушкой, но вырвалась и выбежала на дорогу, где ее сбила машина.

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