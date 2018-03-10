В Омске пятилетняя девочка попала под колеса такси
Сообщается, что ребенок выбежал в междворовой проезд под колеса иномарки.
Сообщается, что ребенок выбежал в междворовой проезд под колеса иномарки.
Информация о ДТП появилась в паблике «Аварийный Омск» около 14:30, автор поста сообщил, что возле магазина «Магнит» на улице Степанца автомобиль, принадлежащий службе такси, сбил ребенка.
Информация о ДТП появилась в паблике «Аварийный Омск» около 14:30, автор поста сообщил, что возле магазина «Магнит» на улице Степанца автомобиль, принадлежащий службе такси, сбил ребенка.
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Предварительно известно также, что малышка шла по улице с мамой и бабушкой, но вырвалась и выбежала на дорогу, где ее сбила машина.
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