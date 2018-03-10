На Васильевском Винни-Пух от внедорожников не пролез в трубу
Курьезную картину наблюдали ночью и утром жители Василеостровского района Петербурга.
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Курьезную картину наблюдали ночью и утром жители Василеостровского района Петербурга.
На насыпи у ЗСД лежала бетонная труба. Водитель внедорожника то ли не заметил ее, то ли не справился с управлением, то ли хорошо отпраздновал 8 Марта… и въехал прямо в бетонный раструб. Не пролез.
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