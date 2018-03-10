В Краснодаре жителей пострадавших при взрыве квартир поселят в гостинице

Источник: Кубань 24

«Вызваны специалисты, чтобы оценить ущерб. Они определят, возможна ли дальнейшая эксплуатация квартир. Проводятся технические мероприятия, чтобы ликвидировать последствия взрыва» Егений Первышов мэр

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Он уточнил, что все жители размещены в соседней школе. Они обеспечены горячим питанием и чаем.

«Ведется подсчет нуждающихся в расселении. Для этого есть определенный номерной фонд в гостинице “Кавказ”. Сейчас подсчитываем, сколько людей необходимо расселить. После этого подъедет автобус большой вместимости и людей эвакуируют на ночь», — добавил глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.