В Краснодаре жителей пострадавших при взрыве квартир поселят в гостинице
Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Вызваны специалисты, чтобы оценить ущерб. Они определят, возможна ли дальнейшая эксплуатация квартир. Проводятся технические мероприятия, чтобы ликвидировать последствия взрыва»
Он уточнил, что все жители размещены в соседней школе. Они обеспечены горячим питанием и чаем.
«Ведется подсчет нуждающихся в расселении. Для этого есть определенный номерной фонд в гостинице “Кавказ”. Сейчас подсчитываем, сколько людей необходимо расселить. После этого подъедет автобус большой вместимости и людей эвакуируют на ночь», — добавил глава города.
Как писал
По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек.
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