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13:17 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре жителей пострадавших при взрыве квартир поселят в гостинице

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Источник: Кубань 24
«Вызваны специалисты, чтобы оценить ущерб. Они определят, возможна ли дальнейшая эксплуатация квартир. Проводятся технические мероприятия, чтобы ликвидировать последствия взрыва»
Егений Первышов
мэр
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Он уточнил, что все жители размещены в соседней школе. Они обеспечены горячим питанием и чаем.

«Ведется подсчет нуждающихся в расселении. Для этого есть определенный номерной фонд в гостинице “Кавказ”. Сейчас подсчитываем, сколько людей необходимо расселить. После этого подъедет автобус большой вместимости и людей эвакуируют на ночь», — добавил глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек.

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