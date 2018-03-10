Петербурженка через 40 лет заметила, что ее муж ушел из дома
Жгучее желание развода охватило жительницу Петербурга через сорок лет после ухода мужа из дома. Брачный статус мешает 63-летней гражданке начать жизнь заново.
Жгучее желание развода охватило жительницу Петербурга через сорок лет после ухода мужа из дома. Брачный статус мешает 63-летней гражданке начать жизнь заново.
Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне пенсионерка из Калининского района обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего петербуржца.
Попыток восстановить семью, кажется, не предпринималось, так муж и жена и прожили с 1978 года — не видя друг друга, но формально составляя ячейку общества. Петербурженке это лукавство надоело. Она просит полицию отыскать мужа или хотя бы узнать, жив ли он еще, чтобы потом развестись и не тяготиться штампом в паспорте.
Месяц назад жительница Приозерска адресовала полицейским аналогичную просьбу. Ее супруг после домашнего скандала в 1975 году ушел из дома и больше не объявлялся.
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