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13:50 (мск), источник: Фонтанка

Петербурженка через 40 лет заметила, что ее муж ушел из дома

Жгучее желание развода охватило жительницу Петербурга через сорок лет после ухода мужа из дома. Брачный статус мешает 63-летней гражданке начать жизнь заново.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне пенсионерка из Калининского района обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего петербуржца. Когда-то, лет сорок назад, заявительница и пропавший поженились. Общий быт оперативно расстроил грезы о женском счастье, да и мужском тоже, — супруг собрал вещи и покинул квартиру на проспекте Науки.

Попыток восстановить семью, кажется, не предпринималось, так муж и жена и прожили с 1978 года — не видя друг друга, но формально составляя ячейку общества. Петербурженке это лукавство надоело. Она просит полицию отыскать мужа или хотя бы узнать, жив ли он еще, чтобы потом развестись и не тяготиться штампом в паспорте.

Месяц назад жительница Приозерска адресовала полицейским аналогичную просьбу. Ее супруг после домашнего скандала в 1975 году ушел из дома и больше не объявлялся.

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