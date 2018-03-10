Петербурженка через 40 лет заметила, что ее муж ушел из дома

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне пенсионерка из Калининского района обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего петербуржца. Когда-то, лет сорок назад, заявительница и пропавший поженились. Общий быт оперативно расстроил грезы о женском счастье, да и мужском тоже, — супруг собрал вещи и покинул квартиру на проспекте Науки.

Попыток восстановить семью, кажется, не предпринималось, так муж и жена и прожили с 1978 года — не видя друг друга, но формально составляя ячейку общества. Петербурженке это лукавство надоело. Она просит полицию отыскать мужа или хотя бы узнать, жив ли он еще, чтобы потом развестись и не тяготиться штампом в паспорте.