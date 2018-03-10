На площади Кирова столкнулись две маршрутки: пассажиры чудом не пострадали
В одном из автобусом ударом вырвало сиденье.
В одном из автобусом ударом вырвало сиденье.
Утром 10 марта на пересечении проспекта Кирова и улицы Победа произошла авария с участием двух ПАЗов. Информация об этом появилась в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, маршрутка № 268 столкнулась с № 217. Они сообщают, что 268-ой маршрут не пропустил 217-ый на зеленый свет.
Оба автобуса получили серьезные повреждения. У 217-го вырван кузов, одно из сидений вырвало от удара.
— Водитель уверяет, что мы ехали на «зеленый», — рассказывает пассажир 217-го автобуса. — Я сидел сзади и не видел сам момент ДТП. Парень сидел на сиденье, которое вырвало. Говорит, у него все в норме. Больше пострадавших нет.
В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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