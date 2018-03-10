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13:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидцы: Шесть машин столкнулись на Лесном, есть пострадавшие

Вечером 9 марта в Петербурге произошло массовое ДТП, с котором пострадали люди.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Во время загрузки произошла ошибка.

По их данным, на углк Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова столкнулись Hyundai Solaris и еще 5 автомобилей. На место выезжали ГИБДД, пожарные и скорая помощь.

В результате аварии есть пострадавшие, отмечают очевидцы. Одному, по словам участника группы Александра, перебинтовали голову.

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