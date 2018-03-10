Очевидцы: Шесть машин столкнулись на Лесном, есть пострадавшие
Вечером 9 марта в Петербурге произошло массовое ДТП, с котором пострадали люди.
Вечером 9 марта в Петербурге произошло массовое ДТП, с котором пострадали люди.
Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
По их данным, на углк Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова столкнулись Hyundai Solaris и еще 5 автомобилей. На место выезжали ГИБДД, пожарные и скорая помощь.
В результате аварии есть пострадавшие, отмечают очевидцы. Одному, по словам участника группы Александра, перебинтовали голову.
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