Очевидцы: Шесть машин столкнулись на Лесном, есть пострадавшие

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По их данным, на углк Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова столкнулись Hyundai Solaris и еще 5 автомобилей. На место выезжали ГИБДД, пожарные и скорая помощь.