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13:44 (мск), источник: "Российская газета"

Разрушенный взрывом дом в Краснодаре попал на видео

В Сети появилось видео с места взрыва в многоэтажке Краснодара.

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Сильный взрыв снес два этажа жилой многоэтажки и лестничный пролет дома. ЧП произошло в пятиэтажном здании по улице Славянской, 75. По данным оперативных служб, пострадали три квартиры, из них одна полностью уничтожена. Сообщается, что различные травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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На видео хорошо видны разрушения, которые нанес пятиэтажке произошедший взрыв. Кажется, будто две-три квартиры на четвертом и пятом этажах здания попросту отсутствуют. Видно также, что территория оцеплена и там работают спасатели и сотрудники экстренных служб.

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