Разрушенный взрывом дом в Краснодаре попал на видео
В Сети появилось видео с места взрыва в многоэтажке Краснодара.
В Сети появилось видео с места взрыва в многоэтажке Краснодара.
Сильный взрыв снес два этажа жилой многоэтажки и лестничный пролет дома. ЧП произошло в пятиэтажном здании по улице Славянской, 75. По данным оперативных служб, пострадали три квартиры, из них одна полностью уничтожена. Сообщается, что различные травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
На видео хорошо видны разрушения, которые нанес пятиэтажке произошедший взрыв. Кажется, будто
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.