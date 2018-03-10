Разрушенный взрывом дом в Краснодаре попал на видео

Сильный взрыв снес два этажа жилой многоэтажки и лестничный пролет дома. ЧП произошло в пятиэтажном здании по улице Славянской, 75. По данным оперативных служб, пострадали три квартиры, из них одна полностью уничтожена. Сообщается, что различные травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.