Суд ужесточил приговоры полицейским Костаная

Во второй раз на скамье подсудимых оказались старшие госавтоинспекторы Мендыкаринского и Федоровского РОВД Ерканат Абдикеров и Есимжан Тукешев, а также жители области Жанбек Зтелеув, Абат Жармагамбетов. Банда действовала в регионе с 2015 года, главарем был Артур Калиев, которого до сих разыскивает полиция.



«Согласно обвинению, участникам ОПГ удалось продать по Казахстану почти сотню дорогостоящих и не очень иномарок, угнанных в Российской Федерации и незаконно переправленных в Казахстан. Номера их агрегатов и кузовов предварительно перебивались, документы подделывались. Сотрудники полиции регистрировали их на территории РК. Далее автомобили продавались добросовестным, не подозревающим об их происхождении покупателям.



В сентябре 2017 года полицейские, лишенные своих званий, за мошенничество, подделку документов, злоупотребление должностными полномочиями и участие в ОПГ получили по восемь лет заключения, с конфискацией имущества», — сообщает издание. Абата Жармагамбетова приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией, Жанбека Зтелеува — к пяти годам и одному месяцу. «Сейчас все подсудимые вновь были признаны виновными. В этот раз Зтелеуву было назначено уже шесть с половиной лет заключения. По совокупности преступлений ко вновь назначенному наказанию частично присоединить наказание, назначенное по приговору суда № 2 Костаная от 29 сентября 2017 года, и окончательно назначить Зтелеуву Жанбеку наказание в виде семи лет лишения свободы», — зачитал приговор судья Батырбек Кудабаев.