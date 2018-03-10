МЧС завершило поисковые работы на месте взрыва газа в Краснодаре
Спасатели прекратили поисковую операцию на улице Славянской, 75 в Краснодаре, где взорвался бытовой газ.
Спасатели прекратили поисковую операцию на улице Славянской, 75 в Краснодаре, где взорвался бытовой газ.
«Аварийно поисковые работы завершены, продолжается разбор завалов. Все эвакуированные жители находятся в пункте временного размещения, им оказывается помощь», — сообщили в
Как сообщали Юга.ру, после взрыва в пятиэтажке пострадали семь человек, среди них двое детей. У хозяина квартиры, где произошел взрыв, 90% ожогов на теле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.
В пункте временного размещения в школе № 16 находятся 30 человек. Ведется подсчет, нуждающихся в расселении. По словам мэра города Евгения Первышова, на ночь всех переведут в гостиницу.
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