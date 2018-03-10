Мэр Краснодара: речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет
Евгений Первышов рассказал о перспективах эксплуатации жилого дома, который пострадал 10 марта от взрыва.
Евгений Первышов рассказал о перспективах эксплуатации жилого дома, который пострадал 10 марта от взрыва.
«Разговора о том, что дом идет под снос, пока нет. Эксперты оценят разрушения, которые причинены зданию. После того, как мы получим заключение специалистов, будет принято решение о дальнейшей эксплуатации дома», — рассказал мэр Краснодара в видеообращении, который опубликовал его помощник Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.
По словам Первышова, необходимо расселить четвертый подъезд дома, который пострадал больше всего.
«По другим несущим конструкциям дома мы не видим серьезных разрушений. Пока речь идет о крайнем подъезде. Там отключили все системы жизнеобеспечения: свет, газ, воду, отопление», — пояснил глава города.
Он уточнил, что будет проведено общее собрание дома. Это необходимо, чтобы определить, кому требуется расселение.
«Сейчас сделаем оценку того, что потребуется для ликвидации последствий ЧП. По факту ущерба, который причинен тому или иному жильцу, будем принимать решение о помощи», — добавил Первышов.
Как писал
По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.
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