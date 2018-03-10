Мэр Краснодара: речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет

«Разговора о том, что дом идет под снос, пока нет. Эксперты оценят разрушения, которые причинены зданию. После того, как мы получим заключение специалистов, будет принято решение о дальнейшей эксплуатации дома», — рассказал мэр Краснодара в видеообращении, который опубликовал его помощник Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

По словам Первышова, необходимо расселить четвертый подъезд дома, который пострадал больше всего.

«По другим несущим конструкциям дома мы не видим серьезных разрушений. Пока речь идет о крайнем подъезде. Там отключили все системы жизнеобеспечения: свет, газ, воду, отопление», — пояснил глава города.

Он уточнил, что будет проведено общее собрание дома. Это необходимо, чтобы определить, кому требуется расселение.

«Сейчас сделаем оценку того, что потребуется для ликвидации последствий ЧП. По факту ущерба, который причинен тому или иному жильцу, будем принимать решение о помощи», — добавил Первышов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.