Для расследования причин и обстоятельств ЧП на «Беларуськалии» создана комиссия

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса соли и газа на «Беларуськалии» создана комиссия. Информация об этом размещена на сайте ОАО «Беларуськалий», сообщает БЕЛТА.
Как говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.
Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала.
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