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18:58 (мск), источник: БЕЛТА

Для расследования причин и обстоятельств ЧП на «Беларуськалии» создана комиссия

Как говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы.

Источник: БЕЛТА

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса соли и газа на «Беларуськалии» создана комиссия. Информация об этом размещена на сайте ОАО «Беларуськалий», сообщает БЕЛТА.

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Как говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения.

Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала.

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