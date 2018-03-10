Подробности аварии с машиной ДПС в Крыму: три человека в больнице

ДТП произошло в пятницу около 00.10 на трассе Симферополь-Джанкой.
«Водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по автодороге, совершил наезд на стоящий по ходе движения на обочине патрульный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми сигналами красного и синего цвета. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и два сотрудника ДПС получили телесные повреждения и были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.
Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что авария произошла недалеко от Красногвардейского. По словам очевидцев, автомобиль врезался в стоявшую патрульную машину, а сотрудники ДПС, остановив «Москвич», составляли протокол о нарушении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.