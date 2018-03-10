Подробности аварии с машиной ДПС в Крыму: три человека в больнице

«Водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по автодороге, совершил наезд на стоящий по ходе движения на обочине патрульный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми сигналами красного и синего цвета. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и два сотрудника ДПС получили телесные повреждения и были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.