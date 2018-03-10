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15:49 (мск), источник: РИА Крым

Подробности аварии с машиной ДПС в Крыму: три человека в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В результате аварии с участием автомобиля Lada Granta и машины ДПС, которая произошла накануне в Красногвардейском районе, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП произошло в пятницу около 00.10 на трассе Симферополь-Джанкой.

«Водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по автодороге, совершил наезд на стоящий по ходе движения на обочине патрульный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми сигналами красного и синего цвета. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и два сотрудника ДПС получили телесные повреждения и были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что авария произошла недалеко от Красногвардейского. По словам очевидцев, автомобиль врезался в стоявшую патрульную машину, а сотрудники ДПС, остановив «Москвич», составляли протокол о нарушении.

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