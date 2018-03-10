Раскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкой

Источник: AP 2018

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По информации газеты, в Испанию полковник Скрипаль приехал в командировку и там попал в поле зрения местных спецслужб, а затем и МИ-6.

Так, в 1995-м российский офицер встретился там с агентом британской разведки, выдававшим себя за торгового представителя. Уже тогда британцы были в курсе того, что Скрипаль служит в Главном управлении Генштаба ВС России (более известно как ГРУ), и раскрытая им информация о собственном статусе не стала для них новой.

Вскоре выяснилось, что россиянин заболевает диабетом. Мужчина вернулся в Москву, но продолжил посещать Испанию для прохождения лечения.

В этой стране он постепенно расширял контакты с МИ-6 и в итоге был завербован, получив позывной «Немедленный» (Forthwith).

После того, как Скрипаль перешел из ГРУ в правительство Московской области, британская разведка не прекратила сотрудничать с ним и даже приобрела для него дом неподалеку от Малаги. В нем агенты МИ-6 проводили с отставным полковником многочасовые встречи и платили ему за каждую около 5−6 тысяч долларов; однажды россиянин в срочном порядке запросил сразу 10 тысяч долларов и получил их на следующий день.

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В рамках сотрудничества с британцами Скрипаль передал им, в частности, «весь телефонный справочник ГРУ». После освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году он еще некоторое время консультировал западные разведслужбы и, как уточняет The Times, ежемесячно встречался с завербовавшим его агентом в ресторане в Солсбери, где обсуждал некие дела в Польше.