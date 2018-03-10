Пьяный новосибирец упал с 8 этажа и выжил

В субботу, 10 марта, помощь врачей понадобилась 33-летнему жильцу дома № 13 на улице Связистов в Ленинском районе: мужчина выпал из окна с 8 этажа.

— К счастью, мужчина упал в сугроб и, по предварительной информации, получил лишь перелом бедра, — сообщают подробности в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — На место сразу же прибыли врачи «Скорой помощи и госпитализировали пострадавшего новосибирца в больницу.

Очевидцы озвучили одну из версий, почему могло произойти ЧП:

— По словам жильцов, ставших очевидцами случившегося, мужчина находился в нетрезвом состоянии, — добавляют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».