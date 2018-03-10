Пьяный новосибирец упал с 8 этажа и выжил
ЧП произошло в Ленинском районе.
ЧП произошло в Ленинском районе.
В субботу, 10 марта, помощь врачей понадобилась 33-летнему жильцу дома № 13 на улице Связистов в Ленинском районе: мужчина выпал из окна с 8 этажа.
— К счастью, мужчина упал в сугроб и, по предварительной информации, получил лишь перелом бедра, — сообщают подробности в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — На место сразу же прибыли врачи «Скорой помощи и госпитализировали пострадавшего новосибирца в больницу.
Очевидцы озвучили одну из версий, почему могло произойти ЧП:
— По словам жильцов, ставших очевидцами случившегося, мужчина находился в нетрезвом состоянии, — добавляют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Однако что именно произошло — был ли это несчастный случай или же нет, — предстоит в ближайшее время выяснить сотрудникам полиции. Сейчас жизни пострадавшего мужчины уже ничего не угрожает.
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