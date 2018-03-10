Азовские полицейские задержали вора, на счету которого 17 краж

В Азове местные стражи порядка задержали подозреваемого в серии краж. Именно он, как считают полицейские, тащил из частных домов и дачных участков все, что плохо лежало.

— На счету 43-летнего мужчины 17 эпизодов преступной деятельности, — утверждают в правоохранительных органах донского региона.

Последней оказалась кража из частного дома. Мужчина разбил камнем стекло и проник внутрь помещения, откуда вынес электроинструменты общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Хозяин, вернувшись домой, тут же взывал сотрудников уголовного розыска, которым и удалось вычислить злоумышленника.