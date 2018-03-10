В Катав-Ивановске грабитель 8 марта отобрал сумку у женщины

Сотрудники Росгвардии помогли задержать мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в Катав-Ивановске (Челябинская область), — злоумышленник вырвал сумку из рук 54-летней женщины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преступление было совершено 8 марта в 11 часов. В отдел полиции поступила информация о том, что на улице Ленина неизвестный мужчина толкнул женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся. Информация и приметы грабителя были переданы всем наружным нарядам групп задержания.

Спустя несколько минут возле одного из гостиничных комплексов сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, внешне похожего по приметам. Мужчина, увидев росгвардейцев, занервничал и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Юрюзани.