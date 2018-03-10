В Катав-Ивановске грабитель 8 марта отобрал сумку у женщины
Злоумышленника помогли задержать сотрудники Росгвардии.
Злоумышленника помогли задержать сотрудники Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии помогли задержать мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в
Преступление было совершено 8 марта в 11 часов. В отдел полиции поступила информация о том, что на улице Ленина неизвестный мужчина толкнул женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся. Информация и приметы грабителя были переданы всем наружным нарядам групп задержания.
Спустя несколько минут возле одного из гостиничных комплексов сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, внешне похожего по приметам. Мужчина, увидев росгвардейцев, занервничал и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Юрюзани.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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