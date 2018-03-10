Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Путин изменил порядок отбора призывников в России
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
СМИ: МЮ продаст Марсьяля, чтобы купить Криштиану Роналду
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске раскопали «гейзер», который топил двор на Московке

В течение месяца жильцы новостройки ждали, когда же в их дворе устранят прорыв трубы с горячей водой.

Информация об этом появилась в паблике «Омск Live» около трех часов назад. Автор поста сообщил, что во дворе дома по ул. Светловская, 12 в районе Московки уже почти месяц бьет из-под земли «гейзер» из горячей воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Звонили в диспетчерскую, толку нет, затем в приемную мэра, во вторник приехали лопаткой копнули, лентой оградили и уехали. уже суббота! Воды все больше! И она горячая!» — написал пострадавший жилец (орфография и пунктуация автора).

Буквально спустя час в комментариях подписчики разместили фото и радостную весть: «Уже копают».

На снимках видно, что на этот раз на место ЧП прибыла техника и за ремонт взялись более основательно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Омской области полицейскому пришлось отстреливаться от злой собаки
В Горьковском районе при пожаре погибли две сестры и их дедушка
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь