В Омске раскопали «гейзер», который топил двор на Московке
В течение месяца жильцы новостройки ждали, когда же в их дворе устранят прорыв трубы с горячей водой.
В течение месяца жильцы новостройки ждали, когда же в их дворе устранят прорыв трубы с горячей водой.
Информация об этом появилась в паблике «Омск Live» около трех часов назад. Автор поста сообщил, что во дворе дома по ул. Светловская, 12 в районе Московки уже почти месяц бьет
«Звонили в диспетчерскую, толку нет, затем в приемную мэра, во вторник приехали лопаткой копнули, лентой оградили и уехали. уже суббота! Воды все больше! И она горячая!» — написал пострадавший жилец (орфография и пунктуация автора).
Буквально спустя час в комментариях подписчики разместили фото и радостную весть: «Уже копают».
На снимках видно, что на этот раз на место ЧП прибыла техника и за ремонт взялись более основательно.
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