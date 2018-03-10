В Омске раскопали «гейзер», который топил двор на Московке

Информация об этом появилась в паблике «Омск Live» около трех часов назад. Автор поста сообщил, что во дворе дома по ул. Светловская, 12 в районе Московки уже почти месяц бьет из-под земли «гейзер» из горячей воды.

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«Звонили в диспетчерскую, толку нет, затем в приемную мэра, во вторник приехали лопаткой копнули, лентой оградили и уехали. уже суббота! Воды все больше! И она горячая!» — написал пострадавший жилец (орфография и пунктуация автора).

Буквально спустя час в комментариях подписчики разместили фото и радостную весть: «Уже копают».