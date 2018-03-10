Сотрудников Железной дороги поймали при краже топлива из локомотива

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Механика локомотива и его помощника поймали в субботу утром при попытке кражи топлива. Информацию об этом подтвердили в ГП «Железная дорога Молдовы».

Инцидент произошел рядом со станцией Матеуць. Прежде, чем их поймали сотрудники Службы внутренней безопасности, злоумышленникам удалось слить из локомотива около 200 литров топлива.

«Начато служебное расследование, а сотрудников накажут в соответствии с положениями Трудового кодекса и внутренним регламентом работы предприятия. Руководство оповестило правоохранительные органы о данном случае», — сообщила пресс-секретарь ЖДМ Элиза Ботнарь.

Полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося и степень вины подозреваемых.