Сотрудников Железной дороги поймали при краже топлива из локомотива
Рядом с одной из железнодорожных станций двое предприимчивых сотрудников «Железной дороги» решили слить часть топлива из локомотива.
Рядом с одной из железнодорожных станций двое предприимчивых сотрудников «Железной дороги» решили слить часть топлива из локомотива.
КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Механика локомотива и его помощника поймали в субботу утром при попытке кражи топлива. Информацию об этом подтвердили в ГП «Железная дорога Молдовы».
Инцидент произошел рядом со станцией Матеуць. Прежде, чем их поймали сотрудники Службы внутренней безопасности, злоумышленникам удалось слить из локомотива около 200 литров топлива.
«Начато служебное расследование, а сотрудников накажут в соответствии с положениями Трудового кодекса и внутренним регламентом работы предприятия. Руководство оповестило правоохранительные органы о данном случае», — сообщила
Полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося и степень вины подозреваемых.
Сотрудники «Железной дороги» крали топливо.
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