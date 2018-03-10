В Пинске беременная женщина с 2,7 промилле алкоголя села за руль

Сотрудники ГАИ 9 марта около 22.30 остановили машину, водитель которой не включил ближний свет фар. За рулем оказалась беременная женщина. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 34-летняя жительница Пинского района находилась в состоянии алкогольного опьянения — 2,7 промилле.