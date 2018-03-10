В центре Петербурга сосулька упала на голову прохожей
Пострадавшую уже осматривают медики.
Пострадавшую уже осматривают медики.
Кусок льда сорвался с крыши дома № 35 по Большому проспекту Петроградской стороны. В тот момент мимо здания шли две девушки. Как говорят очевидцы, лед по касательной задел одну из подруг.
Девушка получила травму головы и на некоторое время потеряла сознание. Однако вскоре пришла в себя и даже смогла самостоятельно сделать несколько шагов до машины скорой помощи.
Медики прибыли на место ЧП очень быстро. Первую помощь пострадавшей оказали прямо в машине.
Несмотря на случившееся, другие пешеходы продолжали как ни в чем не бывало ходить по тротуару и ждать автобуса на остановке, которая всего в паре метров от места, где рухнул лед.
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