В центре Петербурга сосулька упала на голову прохожей

Кусок льда сорвался с крыши дома № 35 по Большому проспекту Петроградской стороны. В тот момент мимо здания шли две девушки. Как говорят очевидцы, лед по касательной задел одну из подруг.

Девушка получила травму головы и на некоторое время потеряла сознание. Однако вскоре пришла в себя и даже смогла самостоятельно сделать несколько шагов до машины скорой помощи.

Медики прибыли на место ЧП очень быстро. Первую помощь пострадавшей оказали прямо в машине.