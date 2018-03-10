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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Ленина загорелся автобус с пассажирами

Очевидец выложил видео в социальную сеть.

В Ростове-на-Дону загорелся автобус, который двигался по улице Ленина. Как сообщают очевидцы, это произошло около полудня в субботу, 10 марта.

— У водителя не было с собой огнетушителя, хорошо, что помогли другие, — написал автор поста, выложивший видео в городской паблик. — Как он в рейс без огнетушителя поехал?

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Учитывая, что состояние общественного транспорта донской столицы всегда вызывает массу нареканий со стороны пассажиров, пожар и видео тут же стали активно обсуждать. Одни ругали автора за то, что не кинулся на помочь водителю, а продолжал равнодушно снимать. Другие сетовали на старые «драндулеты», которые продолжают возить людей по городу, где уже этим летом будут проходить игры чемпионата мира по футболу.

— Этим автобусам вообще ездить запрещено, развалюхи, а вы тут про огнетушители, — написал один из участников дискуссии.

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