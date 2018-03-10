В Ростове-на-Дону на Ленина загорелся автобус с пассажирами

В Ростове-на-Дону загорелся автобус, который двигался по улице Ленина. Как сообщают очевидцы, это произошло около полудня в субботу, 10 марта.

— У водителя не было с собой огнетушителя, хорошо, что помогли другие, — написал автор поста, выложивший видео в городской паблик. — Как он в рейс без огнетушителя поехал?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/38nKSQw2FAU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывая, что состояние общественного транспорта донской столицы всегда вызывает массу нареканий со стороны пассажиров, пожар и видео тут же стали активно обсуждать. Одни ругали автора за то, что не кинулся на помочь водителю, а продолжал равнодушно снимать. Другие сетовали на старые «драндулеты», которые продолжают возить людей по городу, где уже этим летом будут проходить игры чемпионата мира по футболу.