В Ростове-на-Дону на Ленина загорелся автобус с пассажирами
Очевидец выложил видео в социальную сеть.
Очевидец выложил видео в социальную сеть.
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— У водителя не было с собой огнетушителя, хорошо, что помогли другие, — написал автор поста, выложивший видео в городской паблик. — Как он в рейс без огнетушителя поехал?
Учитывая, что состояние общественного транспорта донской столицы всегда вызывает массу нареканий со стороны пассажиров, пожар и видео тут же стали активно обсуждать. Одни ругали автора за то, что не кинулся на помочь водителю, а продолжал равнодушно снимать. Другие сетовали на старые «драндулеты», которые продолжают возить людей по городу, где уже этим летом будут проходить игры чемпионата мира по футболу.
— Этим автобусам вообще ездить запрещено, развалюхи, а вы тут про огнетушители, — написал один из участников дискуссии.
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