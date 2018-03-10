Мэрия Краснодара: Жильцы первых трех подъездов возвращаются в свои квартиры

Источник: Комсомольская правда

Как стало известно «Комсомольской правде» — Кубань, жильцы первых трех подъездов начали возвращаться в свои квартиры.

Эксперты уже проверили все коммуникации дома, в трех подъездах нарушений конструкций и проблем нет.

— Эти квартиры пригодны для проживания, поэтому жильцы этих подъездов в ближайшее время вернутся домой, — заявил сайту kuban.kp.ru мэр города Евгений Первышов. — Будет организован следующий порядок. За каждым подъездом закрепят сотрудника полиции, который будет сопровождать жильцов. Начнем с первого подъезда, далее — второй подъезд и так далее.

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В ближайшее время в этих трех подъездах восстановят электро- и водоснабжение, а также — газ. Отопление не отключали, оно по-прежнему есть в квартирах.