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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Краснодара: Жильцы первых трех подъездов возвращаются в свои квартиры

В границах пострадавшего дома введен режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Как стало известно «Комсомольской правде» — Кубань, жильцы первых трех подъездов начали возвращаться в свои квартиры.

Эксперты уже проверили все коммуникации дома, в трех подъездах нарушений конструкций и проблем нет.

— Эти квартиры пригодны для проживания, поэтому жильцы этих подъездов в ближайшее время вернутся домой, — заявил сайту kuban.kp.ru мэр города Евгений Первышов. — Будет организован следующий порядок. За каждым подъездом закрепят сотрудника полиции, который будет сопровождать жильцов. Начнем с первого подъезда, далее — второй подъезд и так далее.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшее время в этих трех подъездах восстановят электро- и водоснабжение, а также — газ. Отопление не отключали, оно по-прежнему есть в квартирах.

Напомним, ЧП случилось в субботу, 10 марта, в Краснодаре. В многоэтажке на улице Славянская, 75 произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на пятом этаже была утечка газа, которая и привела к взрыву газовоздушной смеси. По последним данным, число пострадавших при взрыве в краснодарской пятиэтажке увеличилось до семи. По факту взрыва в краснодарской пятиэтажке возбудили уголовное дело. Сейчас к работе следователей подключилась и краевая прокуратура.

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