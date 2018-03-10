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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

В Кобринском районе автомобиль врезался в придорожное дерево

По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», выполнял обгон и не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево.

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе автомобиль врезался в придорожное дерево, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Авария произошла утром 10 марта. По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», выполнял обгон и не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево.

Водитель и 22-летний пассажир с различными травмами доставлены в Кобринскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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