В Кобринском районе автомобиль врезался в придорожное дерево
По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», выполнял обгон и не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево.
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