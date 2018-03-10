Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенные крымчане выдвинули ЦИК условие по Собчак
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Путин отказался называть Пригожина своим другом
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
20:12 (мск), источник: Sputnik.by

Директор «Беларуськалия»: шахтеры пока не обнаружены, надеемся на лучшее

Сейчас на шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Погребенные под завалом в шахте работники рудника ОАО «Беларуськалий» пока не найдены, но нужно надеяться на лучшее, заявил в эфире телеканала ОНТ генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Читайте также
На «Беларуськалии» рассказали подробности обрушения в шахте

ЧП в шахте произошло 9 марта: после обрушения породы на руднике третьего рудоуправления пропали машинист Максим Иванов и горнорабочий Дмитрий Вальков. В настоящее время в шахте проходит спасательная операция.

«Пока работники не обнаружены. Где именно расположение людей — пока сказать сложно», — сказал Головатый.

Он также уточнил, что на предприятии надеются на лучшее и не исключают, что рабочие могут быть обнаружены живыми.

По словам Головатого, сейчас на шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.

«Работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга», — сказал гендиректор, подчеркнув, что уже разобрано около 20 метров завала.

Как ранее сообщал Sputnik, по факту УСК по Минской области начал расследование, была создана специальная комиссия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Крыша катка рухнула в Гомеле – есть пострадавшие
Брестское 'Динамо' впервые выиграло Суперкубок Беларуси
Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 году
Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
МВД Британии раскрыло детали расследования отравления в Солсбери
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь