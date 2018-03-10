Директор «Беларуськалия»: шахтеры пока не обнаружены, надеемся на лучшее
Сейчас на шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.
Сейчас на шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Погребенные под завалом в шахте работники рудника ОАО «Беларуськалий» пока не найдены, но нужно надеяться на лучшее, заявил в эфире телеканала ОНТ генеральный директор предприятия Иван Головатый.
ЧП в шахте произошло 9 марта: после обрушения породы на руднике третьего рудоуправления пропали машинист Максим Иванов и горнорабочий Дмитрий Вальков. В настоящее время в шахте проходит спасательная операция.
«Пока работники не обнаружены. Где именно расположение людей — пока сказать сложно», — сказал Головатый.
Он также уточнил, что на предприятии надеются на лучшее и не исключают, что рабочие могут быть обнаружены живыми.
По словам Головатого, сейчас на шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.
«Работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга», — сказал гендиректор, подчеркнув, что уже разобрано около 20 метров завала.
Как ранее сообщал Sputnik, по факту УСК по Минской области начал расследование, была создана специальная комиссия.
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