Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с «Ядрово»
Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона.
Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона.
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщили в
«Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня», — говорится в сообщении.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что на данный момент форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако
«Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата», — сказал Коган.
В течение ближайших дней будут установлены еще две станции.
Жители вышли на улицы
3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах
7 марта Коган сообщил, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе введён режим ЧС, чтобы провести срочные мероприятия для ликвидации последствий. С помощью тепловизоров специалистами были выявлены точки выбросов, которые уже засыпаны.
«На полигоне фиксировались превышения ПДК по сероводороду в 2,5 раза, по оксиду азота в 2 раза, но это не критичные превышения. На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет», — сказал министр.
8 марта полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, пытавшихся перекрыть дорогу «Ядрово».
Активисты заявляли, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.
10 марта в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в Волоколамском районе Подмосковья не выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.