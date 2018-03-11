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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с «Ядрово»

Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

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«Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня», — говорится в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что на данный момент форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель.

«Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата», — сказал Коган.

По данным регионального Минэкологии, вблизи полигона работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха.

В течение ближайших дней будут установлены еще две станции.

Жители вышли на улицы

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона «Ядрово».

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7 марта Коган сообщил, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе введён режим ЧС, чтобы провести срочные мероприятия для ликвидации последствий. С помощью тепловизоров специалистами были выявлены точки выбросов, которые уже засыпаны.

«На полигоне фиксировались превышения ПДК по сероводороду в 2,5 раза, по оксиду азота в 2 раза, но это не критичные превышения. На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет», — сказал министр.

8 марта полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, пытавшихся перекрыть дорогу «Ядрово».

Активисты заявляли, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.

10 марта в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в Волоколамском районе Подмосковья не выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха.

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