На Вилоновском спуске в Самаре под лед провалилась лошадь

Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лед не выдержал.

На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП «Гепард» выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев. Животное не пострадало.