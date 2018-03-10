На Вилоновском спуске в Самаре под лед провалилась лошадь
В субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске в полынью на р. Волга провалилась лошадь.
В субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске в полынью на р. Волга провалилась лошадь.
Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лед не выдержал.
На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП «Гепард» выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев. Животное не пострадало.
В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь была передана хозяину, сообщает
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