На Среднем Урале бензовоз врезался в автобус

ДТП произошло в районе деревни Чусовой Каменского городского округа Свердловской области при не выясненных пока обстоятельствах. В междугородний автобус, следовавший из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, ударился ехавший за ним бензовоз.

Травм и серьезных ушибов у пассажиров нет, заверили в местной автоинспекции и региональном ГУ МЧС. Люди пересели в другой рейсовый автобус. Прибывшая на место аварии пожарная машина смыла с проезжей части горючую жидкость.