На Среднем Урале бензовоз врезался в автобус
Сегодня днем на федеральной трассе Екатеринбург — Курган бензовоз столкнулся с междугородним автобусом. Обошлось, к счастью, без пострадавших, но была опасность возгорания пролившегося на дорогу горючего.
Сегодня днем на федеральной трассе Екатеринбург — Курган бензовоз столкнулся с междугородним автобусом. Обошлось, к счастью, без пострадавших, но была опасность возгорания пролившегося на дорогу горючего.
ДТП произошло в районе деревни Чусовой Каменского городского округа Свердловской области при не выясненных пока обстоятельствах. В междугородний автобус, следовавший из Екатеринбурга в
Травм и серьезных ушибов у пассажиров нет, заверили в местной автоинспекции и региональном ГУ МЧС. Люди пересели в другой рейсовый автобус. Прибывшая на место аварии пожарная машина смыла с проезжей части горючую жидкость.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.