Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин отказался называть Пригожина своим другом
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15Юбилейный «Оскар»
20:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 30 лошадей спасли из опрокинувшегося грузовика на трассе под Иркутском

Ловили перепуганных жеребцов, разбежавшихся в разные стороны полицейские и спасатели.

Целую спасательную операцию пришлось провести полицейским и спасателям после ДТП, которое произошло 10 марта на федеральной трассе Р-258 «Байкал» под Иркутском. Правда помощь понадобилась не людям, а целому табуну лошадей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Около шести часов вечера на 33 километре водитель грузовика «МАН», который перевозил в кузове животных, на опасном спуске не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего, большегруз перевернулся. Около 30 перепуганных лошадей, бросились врассыпную. Кто побежал в лес, кто вдоль дороги. Отловить их водителю, который не пострадал, было просто нереально.

— Прибывшие на место инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС разделились. Полицейские за несколько минут разыскали всех разбежавшихся скакунов, а спасатели вызволили из искореженной фуры остальных застрявших внутри жеребцов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В причинах аварии сейчас разбираются полицейские. Что касается животных, то ни одна лошадь не пострадала. Вскоре их доставят в пункт назначения целыми и невредимыми.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Крым – это Украина. Но только в мечтах Киева
В томском селе осуждена многодетная мать, укравшая кур для голодных детей
Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 году
Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
МВД Британии раскрыло детали расследования отравления в Солсбери
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь