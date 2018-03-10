Более 30 лошадей спасли из опрокинувшегося грузовика на трассе под Иркутском

Целую спасательную операцию пришлось провести полицейским и спасателям после ДТП, которое произошло 10 марта на федеральной трассе Р-258 «Байкал» под Иркутском. Правда помощь понадобилась не людям, а целому табуну лошадей.

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Около шести часов вечера на 33 километре водитель грузовика «МАН», который перевозил в кузове животных, на опасном спуске не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего, большегруз перевернулся. Около 30 перепуганных лошадей, бросились врассыпную. Кто побежал в лес, кто вдоль дороги. Отловить их водителю, который не пострадал, было просто нереально.

— Прибывшие на место инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС разделились. Полицейские за несколько минут разыскали всех разбежавшихся скакунов, а спасатели вызволили из искореженной фуры остальных застрявших внутри жеребцов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.