Более 30 лошадей спасли из опрокинувшегося грузовика на трассе под Иркутском
Ловили перепуганных жеребцов, разбежавшихся в разные стороны полицейские и спасатели.
Ловили перепуганных жеребцов, разбежавшихся в разные стороны полицейские и спасатели.
Целую спасательную операцию пришлось провести полицейским и спасателям после ДТП, которое произошло 10 марта на федеральной трассе Р-258 «Байкал» под Иркутском. Правда помощь понадобилась не людям, а целому табуну лошадей.
Около шести часов вечера на 33 километре водитель грузовика «МАН», который перевозил в кузове животных, на опасном спуске не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего, большегруз перевернулся. Около 30 перепуганных лошадей, бросились врассыпную. Кто побежал в лес, кто вдоль дороги. Отловить их водителю, который не пострадал, было просто нереально.
— Прибывшие на место инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС разделились. Полицейские за несколько минут разыскали всех разбежавшихся скакунов, а спасатели вызволили из искореженной фуры остальных застрявших внутри жеребцов, — сообщили в
В причинах аварии сейчас разбираются полицейские. Что касается животных, то ни одна лошадь не пострадала. Вскоре их доставят в пункт назначения целыми и невредимыми.
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