Ливень в Краснодаре: Подтоплены улицы, в десятках квартир отключился свет
Жители города делятся в Сети снимками непогоды.
Жители города делятся в Сети снимками непогоды.
В Краснодаре с самого утра бушевала стихия. Дождь лил практически во всех районах города. Днем он ненадолго прекратился, выглянуло солнце. Однако уже через полчаса свинцовые тучи затянули небо и стихия ударила вновь, но с еще большей силой.
В городе хлынул сумасшедший ливень, который сопровождали раскаты грома и вспышки молний. Их видели во всех районах города. В
Многие краснодарцы запечатлели на мобильники бушующую непогоду и начали загрузить видео и фото в Сеть.
По словам жителей, в нескольких районах град побил деревья и несколько машин, разбив стекла и повредив кузовы легковушек.
Ливневки вновь не выдержали больших объемов воды. Судя по снимкам, самые смелые водители рискнули и решили ехать прямо по глубоким лужам. Но многие не решились и потому искали пути объезда подтопленной проезжей части через микрорайон.
Ударила стихия и по электроснабжению. По словам жителей города, без света остались жители домов, которые находятся на улицах Ягодина, Ишунина, Яна Полуяна, Памяти Чернобыльцев, Генерала Петрова.
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