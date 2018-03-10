Ливень в Краснодаре: Подтоплены улицы, в десятках квартир отключился свет

В Краснодаре с самого утра бушевала стихия. Дождь лил практически во всех районах города. Днем он ненадолго прекратился, выглянуло солнце. Однако уже через полчаса свинцовые тучи затянули небо и стихия ударила вновь, но с еще большей силой.

В городе хлынул сумасшедший ливень, который сопровождали раскаты грома и вспышки молний. Их видели во всех районах города. В какой-то момент на Краснодар обрушился еще и град. И если на окраине горожане находили мелкие льдины, то в центре собирали градины размером со спелую вишню.

Многие краснодарцы запечатлели на мобильники бушующую непогоду и начали загрузить видео и фото в Сеть.

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По словам жителей, в нескольких районах град побил деревья и несколько машин, разбив стекла и повредив кузовы легковушек.

Из-за сильного ливня несколько улиц города оказались подтоплены. Больше всего досталось многострадальной улице Московской.

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Ливневки вновь не выдержали больших объемов воды. Судя по снимкам, самые смелые водители рискнули и решили ехать прямо по глубоким лужам. Но многие не решились и потому искали пути объезда подтопленной проезжей части через микрорайон.

Ударила стихия и по электроснабжению. По словам жителей города, без света остались жители домов, которые находятся на улицах Ягодина, Ишунина, Яна Полуяна, Памяти Чернобыльцев, Генерала Петрова.