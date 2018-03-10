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20:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежец залез в психиатрическую больницу и обокрал медсестру

Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.

30 ноября в прошлом году ранее судимый за кражи 28-летний житель села Петино зашел в один из корпусов медицинского учреждения, расположенного в поселке Орловка. Этот мужчина ведет антиобщественный образ жизни, поэтому не удивительно, что он в очередной раз решился на кражу.

— Воспользовавшись тем, что медработники покинули кабинет, прошел вовнутрь и из письменного стола похитил 13,2 тысяч рублей, принадлежащие медсестре. После этого покинул место происшествия, а похищенные денежные средства потратил на себя, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Спустя некоторое время мужчину задержали в Воронеже за очередную кражу. Сейчас он находится под стражей. Он признался, что украл деньги в поселке Орловка. За все это ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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