Воронежец залез в психиатрическую больницу и обокрал медсестру

30 ноября в прошлом году ранее судимый за кражи 28-летний житель села Петино зашел в один из корпусов медицинского учреждения, расположенного в поселке Орловка. Этот мужчина ведет антиобщественный образ жизни, поэтому не удивительно, что он в очередной раз решился на кражу.

— Воспользовавшись тем, что медработники покинули кабинет, прошел вовнутрь и из письменного стола похитил 13,2 тысяч рублей, принадлежащие медсестре. После этого покинул место происшествия, а похищенные денежные средства потратил на себя, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.