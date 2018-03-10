МВД Британии рассказало подробности расследования отравления в Солсбери

Источник: РИА Новости

«При расследовании нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества было установлено более 200 свидетелей и более 240 вещественных доказательств», — сказала Радд на проходящем в субботу очередном экстренном совещании кабинета министров в связи с произошедшим в Солсбери.

Читайте также Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.