МВД Британии рассказало подробности расследования отравления в Солсбери

«При расследовании нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества было установлено более 200 свидетелей и более 240 вещественных доказательств», — сказала Радд на проходящем в субботу очередном экстренном совещании кабинета министров в связи с произошедшим в Солсбери.
Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.
Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была «попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества». Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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