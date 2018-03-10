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20:39 (мск), источник: РИА Новости

МВД Британии рассказало подробности расследования отравления в Солсбери

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Следствие установило более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления в Солсбери, заявила глава МВД страны Амбер Радд.

Источник: РИА Новости

«При расследовании нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества было установлено более 200 свидетелей и более 240 вещественных доказательств», — сказала Радд на проходящем в субботу очередном экстренном совещании кабинета министров в связи с произошедшим в Солсбери.

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Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была «попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества». Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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