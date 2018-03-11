Пропавший в праздники первоуралец найден мертвым
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о прекращении розысков пропавшего 8 марта в Первоуральске 25-летнего Дениса Фатихова.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о прекращении розысков пропавшего 8 марта в Первоуральске 25-летнего Дениса Фатихова.
К сожалению, молодой человек погиб. Информация об этом размещена на странице отряда «Вконтакте». Гибель пропавшего подтвердили в СУ СК по Свердловской области. Известно, что тело нашли в черте города. Причину смерти силовики назовут позже.
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