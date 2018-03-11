Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия показала американцам их настоящее место в Черном море
Сон в носках полезен для здоровья
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин отказался называть Пригожина своим другом
Как выглядит мама Ларисы Гузеевой
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Венере Милосской сделали протезы
08:36 (мск), источник: ЕАН

Пропавший в праздники первоуралец найден мертвым

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о прекращении розысков пропавшего 8 марта в Первоуральске 25-летнего Дениса Фатихова.

К сожалению, молодой человек погиб. Информация об этом размещена на странице отряда «Вконтакте». Гибель пропавшего подтвердили в СУ СК по Свердловской области. Известно, что тело нашли в черте города. Причину смерти силовики назовут позже.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Свердловской области хоронят майора,
В Первоуральске разыскивают пропавшую
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Опубликовано новое видео перехвата НЛО истребителями США
Фигуристка из РФ впервые в истории исполнила четверной тулуп
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера
Порошенко написал письмо генсеку НАТО
Спорт
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь