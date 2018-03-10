В Сочи водитель Lexus погиб в ДТП с автобусом
В Красной Поляне столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Lexus.
В Красной Поляне столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Lexus.
В результате аварии в горной курортной зоне Сочи погиб водитель иномарки. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
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