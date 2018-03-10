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22:22 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи водитель Lexus погиб в ДТП с автобусом

В Красной Поляне столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Lexus.

В результате аварии в горной курортной зоне Сочи погиб водитель иномарки. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу.

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