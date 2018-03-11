Пожар в бараке в Уфе унес жизни двух человек
Уфа. 10 марта.
Уфа. 10 марта.
По данным следствия, в субботу вечером произошел пожар в доме по улице Петрозаводской. После тушения были найдены тела двух мужчин, их личности устанавливаются.
«По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выехали на место происшествия, однако в виду естественных условий (темно — ИФ) осмотр провести было не возможно, он отложен на утро», — сказал сотрудник
В
«В результате пожара пострадал мужчина, с признаками отравления продуктами горения он передан бригаде скорой помощи. Из дома эвакуированы 50 человек», — сказал сотрудник
Эвакуированные жители размещены у родственников и знакомых.
В 20:07 мск открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 50 кв.м.
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