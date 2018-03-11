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08:47 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в бараке в Уфе унес жизни двух человек

Уфа. 10 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Уфе, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Следственного управления (СУ) СКР по Башкирии в субботу.

По данным следствия, в субботу вечером произошел пожар в доме по улице Петрозаводской. После тушения были найдены тела двух мужчин, их личности устанавливаются.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выехали на место происшествия, однако в виду естественных условий (темно — ИФ) осмотр провести было не возможно, он отложен на утро», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе СУ СКР агентству уточнили, что сообщение о пожаре в двухэтажном бревенчатом доме на 24 квартиры по улице Петрозаводской в Уфе поступило пожарным в 19:33 мск. К моменту прибытия пожарных горела комната на первом этаже.

«В результате пожара пострадал мужчина, с признаками отравления продуктами горения он передан бригаде скорой помощи. Из дома эвакуированы 50 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

Эвакуированные жители размещены у родственников и знакомых.

В 20:07 мск открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 50 кв.м.

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