Пожар в бараке в Уфе унес жизни двух человек

По данным следствия, в субботу вечером произошел пожар в доме по улице Петрозаводской. После тушения были найдены тела двух мужчин, их личности устанавливаются.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выехали на место происшествия, однако в виду естественных условий (темно — ИФ) осмотр провести было не возможно, он отложен на утро», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе СУ СКР агентству уточнили, что сообщение о пожаре в двухэтажном бревенчатом доме на 24 квартиры по улице Петрозаводской в Уфе поступило пожарным в 19:33 мск. К моменту прибытия пожарных горела комната на первом этаже.

«В результате пожара пострадал мужчина, с признаками отравления продуктами горения он передан бригаде скорой помощи. Из дома эвакуированы 50 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

Эвакуированные жители размещены у родственников и знакомых.