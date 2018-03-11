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02:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizi в Солсбери. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Источник: РИА "Новости"
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Британские криминалисты нашли следы вещества в сетевом итальянском ресторане Zizi, в котором 4 марта обедали пострадавшие. Спустя два часа после посещения этого заведения оба были обнаружены без сознания на лавке у торгового центра The Maltings. При этом отмечается, что никто из остальных посетителей ресторана не пострадал.

Zizi является одним из пяти мест в Солсбери, которое находится в центре внимания британского следствия. Криминалисты также проводят исследование лавки, на которой были обнаружены пострадавшие, дом экс-полковника ГРУ, паб The Bishop’s Mill и место захоронения супруги и сына Скрипаля.

Ранее в полиции выдвигали версию, что все три жертвы, серьезно пострадавшие в результате этого инцидента, в том числе полицейский Ник Бэйли, могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества в доме Скрипаля.

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