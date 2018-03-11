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10:23 (мск), источник: Восток Медиа

Нетрезвая хабаровчанка уснула в кафе и стала жертвой кражи

Жительница дальневосточной столицы стала жертвой кражи в селе Мирном в Хабаровском районе. Девушка сидела в кафе с компании подруг и в какой-то момент уснула, чем и воспользовалась злоумышленница, прибрав к рукам кошелёк потерпевшей.

В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району поступило заявление от горожанки о том, что у неё украли кошелёк. Стражи порядка установили, что в праздничные дни потерпевшая отдыхала в кафе в компании подруг. Девушки сопровождали общение алкоголем, и хабаровчанка уснула. Тогда у 28-летней злоумышленницы, которая некоторое время работала и девушкой и была знакома с ней, возникла мысль украсть кошелёк из сумки. Ущерб от преступления составил 15 тысяч рублей.

В результате грамотных действий сотрудников полиции, которые нашли очевидцев преступления и побеседовали с ними, им удалось установить личность подозреваемой. Раньше девушку уже не раз судили за аналогичные преступления. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража», теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования её решили отпустить под подписку о невыезде.

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