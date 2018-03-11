Нетрезвая хабаровчанка уснула в кафе и стала жертвой кражи

В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району поступило заявление от горожанки о том, что у неё украли кошелёк. Стражи порядка установили, что в праздничные дни потерпевшая отдыхала в кафе в компании подруг. Девушки сопровождали общение алкоголем, и хабаровчанка уснула. Тогда у 28-летней злоумышленницы, которая некоторое время работала и девушкой и была знакома с ней, возникла мысль украсть кошелёк из сумки. Ущерб от преступления составил 15 тысяч рублей.